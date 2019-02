Trainer Nagelsmann: Nur absichtliches Handspiel ahnden

Nürnberg (dpa) – Julian Nagelsmann spricht sich dafür aus, nur absichtliches Handspiel im Fußball zu bestrafen.

«Ich finde, dass es nur die Unterscheidung geben sollte, ob ein Spieler seine Hand mit erkennbarer Absicht zum Ball gestreckt hat oder eben nicht», sagte der Trainer des Bundesligisten TSG Hoffenheim dem «Kicker». «Manchmal gibt es Situationen, in denen ein Spieler eine Kurzschlussreaktion hat und auf einmal mit der Hand an den Ball geht. Nur so etwas sollte gepfiffen werden, oder wenn ein Verteidiger bewusst für seinen Keeper den Ball hält. Alles andere, was nicht sofort als Absicht erkennbar ist, sollten die Schiedsrichter laufen lassen.»

Nagelsmann hält das Kriterium «Vergrößerung der Körperfläche» nicht für geeignet: «Aus Sicht eines Fußballers vergrößern die beiden Arme immer die Körperfläche, denn sie hängen nun mal seitlich am Körper. Das ist anatomisch so – bei allen Menschen.» Angelegte Arme sind für Nagelsmann «völlig praxisfremd, deshalb bin ich für ein Streichen der Kriterien ‚Arme über Schulterhöhe hinaus‘ und ‚vom Körper abgespreizte oder deutlich abgewinkelte Arme’».