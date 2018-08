Schwede Hamren will Island für EM 2020 qualifizieren

Reykjavik (dpa) – Island will sich nach der EM 2016 und der WM 2018 mit seinem neuen Nationaltrainer Erik Hamren auch für die Fußball-Europameisterschaft 2020 qualifizieren.

«Mein Ziel ist es, dass Island zum dritten Mal hintereinander die Endrunde eines großen internationalen Turniers erreicht», sagte der 61-jährige Schwede. «Ich glaube, wir können das schaffen.»

Der isländische Verband bestätigte die Verpflichtung des früheren schwedischen Nationaltrainers. Hamren erhalte in Island einen Zweijahresvertrag, teilte der Verband in Reykjavik mit. Der Schwede hatte zuvor seinen Vertrag als Technischer Direktor beim südafrikanischen Rekordmeister Mamelodi Sundowns FC aufgelöst. Vorher hatte er von 2009 bis 2016 die schwedische Nationalelf trainiert.

Hamren tritt in Island die Nachfolge von Heimir Hallgrímsson an, der nach dem Vorrunden-Aus seines Teams bei der Weltmeisterschaft in Russland seinen Rücktritt erklärt hatte. Der 51-jährige Hallgrímsson hatte angekündigt, zu seinem erlernten Beruf als Zahnarzt zurückzukehren.

Island hatte bei der EM vor zwei Jahren als Debütant mit einem Sieg gegen England im Achtelfinale und dem Aus erst eine Runde später gegen Gastgeber Frankreich für Furore gesorgt. Damals hatten Hallgrímsson und der Schwede Lars Lagerbäck zusammen als Nationaltrainer gearbeitet.