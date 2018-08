Premier League Saisonstart am 10. August – 1. Spieltag Wettquoten

Die Premier League startet am kommenden Wochenende in die neue Saison. Von den europäischen Top-Ligen ist sie damit die erste Liga, die nach der WM in Russland wieder in Betrieb geht. Das Auftaktspiel bestreiten Manchester United und Leicester City. Der Vizemeister empfängt somit den Tabellenneunten der Vorsiaon. Anstoß der Partie ist am Freitag, 10. August um 21:00 Uhr im Old Trafford. Bei den Wettquoten zur Partie ist United deutlicher Favorit auf den Sieg. Mit Heimvorteil im Rücken liegt die Wettquote für einen Sieg des Teams um Star-Trainer José Mourinho bei 1,45 während ein Auswärtserfolg der „Füchse“ mit einer Quote von 8,0 schon eine faustdicke Überraschung wäre. Tipico Sportwetten bietet für Unentschieden auch eine beachtliche Tippquote von 4,2. ManU gegen Leicester ist das einzige Premier League Match am Freitag.

Weitere sechs Begegnungen folgen am darauffolgenden Samstag, die letzten drei Partien am Sonntag. Liverpool-Coach Jürgen Klopp empfängt am Sonntag um 14:30 Uhr dabei West Ham. Damit spielen der zweite der Champions League und zugleich viert-platzierte der letzten Premier League Saison und der Underdog als letztjähriger dreizehnter gegeneinander. Klar das hier die Tipico Quoten die Reds ganz klar in der Favoritenrolle sehen. Ein Sieg für Liverpool ergibt das 1,25-fache des Einsatzes, während West Ham im Erfolgsfall bei einem Sieg das 12-fache bringt. Für ein Remis ist derzeit eine Tippquote von 6,0 geführt.

FC Arsenal vs. Manchester City Topspiel am 1. Spieltag

Das Topspiel des ersten Spieltags ist zugleich das letzte Spiel des Saisonauftakts der englischen Liga. Am Sonntag um 17:00 Uhr empfängt der FC Arsenal den überragenden Meister der letzten Saison, Manchester City. Die Citizens dominierten die Premier League in der abgelaufenen Spielzeit fast nach Belieben. Unglaubliche 100 Punkte konnte das Team um Erfolgstrainer Pep Guardiola einfahren. Der Vorsprung auf Vizemeister Manchester United betrug damit 19 Zähler. 32 Siege, 4 Unentschieden und nur zwei Niederlagen war die beeindruckende Bilanz von ManCity.

Für den FC Arsenal reichte es vergangene Saison unter Arsène Wenger nur zu Rang sechs – sehr zum Unmut der erfolgsverwöhnten Fans. In der Europa League schieden die Londoner im Halbfinale gegen Atletico Madrid aus. Damit steht statt Champions League erneut vergleichsweise unbedeutende Europa League auf dem Programm. Den „Gunners“ steht die erste Saison nach Arsène Wenger bevor, der als Klublegende das Amt nach 22 Jahren (1996-2018) nicht ganz freiwillig abgab. Der neue Trainer und Teammanager in Personalunion heißt Unai Emery. Er kommt von Paris Saint-Germain zum englischen Hauptstadt-Club.

Als souveräner Meister der letzten Saison gilt Manchester City gegen Arsenal als Favorit im Topspiel des 1. Spieltags. Ein Auswärtserfolg der Guardiola-Elf bringt derzeit eine Quote von 1,95 und damit immerhin das knapp doppelte des Einsatzes. Ein überraschender Heimerfolg der Gunners steht mit einer Wettquote von 3,60 zu Buche, ein Unentschieden wird von Tipico mit einer Wettquote von 3,80 geführt.

Wettquoten 1. Spieltag Premier League im Überblick

Fr 10.08. 21:00 Uhr

Manchester United – Leicester City 1,45 – 4,2 – 8,0

Sa 11.08. 13:30 Uhr

Newcastle United – Tottenham Hotspur 3,6 – 3,8 – 1,95

Sa 11.08. 16:00 Uhr

AFC Bournemouth – Cardiff City 1,85 – 3,5 – 4,5

FC Fulham – Crystal Palace 2,35 – 3,4 – 3,0

Huddersfield Town – FC Chelsea 6,0 – 3,8 – 1,6

FC Watford – Brighton & Hove 2,3 – 3,2 – 3,3

Sa 11.08. 18:30 Uhr

Wolverhampton Wanderers – FC Everton 2,35 – 3,2 – 3,2

So 12.08. 14:30 Uhr

FC Liverpool – West Ham United 1,25 – 6,0 – 12,0

FC Southampton – FC Burnley 1,8 – 3,6 – 4,6

So 12.08. 17:00 Uhr

FC Arsenal – Manchester City 3,6 – 3,8 – 4,95

Wettquoten „Wer wird Meister in der Premier League?“

Viele stellen sich die Frage, ob Manchester City auch die kommende Spielzeit dominieren kann. Zumindest werden die Citizens laut Tippquoten als Top-Favorit auf den erneuten Titelgewinn im englischen Oberhaus gelistet. Die Quote für eine erneute Meisterschaft beläuft sich auf 1,65. Dahinter folgt mit größerem Abstand der FC Liverpool, der sich für die kommende Saison gut verstärkt hat. Für die Reds wird eine Wettquote von 5,0 angeboten. Manchester United gehört mit einer Quote von 7,5 auch noch um erweiterten Favoritenkreis. Dahinter werden die Wettquoten schon zweistellig.

Übersicht der Quoten für den Meistertitel aller Teams:

Manchester City – 1,65

FC Liverpool – 5,0

Manchester United – 7,5

FC Chelsea – 13

Tottenham Hotspur – 17

FC Arsenal – 20

FC Everton – 200

Leicester City – 300

Wolverhampton – 300

West Ham United – 300

FC Southampton – 400

FC Burnley – 500

Newcastle United – 500

Crystal Palace – 750

Brighton & Hove – 1000

AFC Bournemouth – 1000

FC Watford – 1000

Huddersfield Town – 1000 –

FC Fulham – 1000

Cardiff City – 1500

Darüber hinaus lassen sich als Premier League Saisonwetten auch Tipps auf die Plätze 1-4 und 1-6 abgeben, auf den letzten Platz, den Klassenerhalt und einige weitere Spezialwetten.

