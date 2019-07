Perfekt: Newcastle holt Hoffenheims Joelinton

Sinsheim (dpa) – Für eine Vereins-Rekordsumme lässt Fußball-Bundesligist TSG Hoffenheim Stürmer Joelinton zum Premier-League-Club Newcastle United ziehen.

Der 22 Jahre alte Brasilianer unterschrieb in England einen Vertrag bis 2022, sein Abgang sei der «finanziell bislang größte Transfer in der Geschichte» des Clubs, teilte die TSG am Dienstag mit. Bisheriger Rekordwechsel der Kraichgauer war der von Roberto Firmino im Jahr 2015 für 41 Millionen Euro zum FC Liverpool.

«Ein Klub unserer Prägung kann es sich kaum erlauben, ein solches Angebot auszuschlagen. Es gilt abzuwägen zwischen sportlichem Wunsch und finanzieller Vernunft und dabei unserer Verantwortung gegenüber dem Klub und seinen Mitarbeitern gerecht zu werden», sagte Profifußball-Direktor Alexander Rosen. «Darüber hinaus gilt es auch die Seite des Spielers zu respektieren und seinen Blickwinkel mit in die Gesamtbetrachtung einzubeziehen. Joe hat uns sehr klar signalisiert, dass er für sich diesen Weg gehen muss.»

Nach den Abgängen von Nico Schulz (Borussia Dortmund) und Kerem Demirbay (Bayer Leverkusen) ist der 2015 in den Kraichgau gekommene Joelinton der dritte Leistungsträger, der Hoffenheim wieder verlässt. Der Angreifer hatte in der vergangenen Saison in 28 Spielen sieben Tore erzielt und war nicht mehr mit ins Trainingslager gereist.

«Ich weiß, was ich der TSG Hoffenheim zu verdanken habe», ließ Joelinton mitteilen. «Die Verantwortlichen haben mir in einem nahezu perfekten Umfeld immer viel Vertrauen entgegengebracht. Erst das ermöglichte mir diesen großen Schritt, den ich trotz einer gewissen Wehmut auf jeden Fall gehen möchte. In der Premier League zu spielen ist für mich auch die Erfüllung eines sportlichen Traums.»