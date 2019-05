Magath traut Leipzig viel zu – «Kovac macht es gut»

Aschaffenburg (dpa) – Der ehemalige Bayern-Trainer Felix Magath traut RB Leipzig im DFB-Pokalfinale gegen die favorisierten Münchner einen Erfolg zu.

«Ich denke, dass die Leipziger in der besseren Position sind. Sie haben nichts zu verlieren», sagte der 65-Jährige in der ARD wenige Stunden vor dem Anpfiff des Endspiels in Berlin. Wenn die Sachsen mutig auftreten würden, könnten sie den deutschen Fußball-Meister aus München durchaus in Schwierigkeiten bringen.

Magath rechnet nach den Äußerungen von Bayern-Chef Karl-Heinz Rummenigge am Freitag bei einer Veranstaltung der «Bild»-Zeitung in Berlin damit, dass Niko Kovac auch in der nächsten Saison Trainer beim Rekordmeister sein wird: «Diesen Eindruck habe ich gewonnen.»

Kovac gehe gut mit der Situation um seine Person um. «Der FC Bayern spielt in einer eigenen Liga, das weiß auch Niko Kovac», sagte Magath in Aschaffenburg. Insofern habe man als Trainer bei diesem Club nie Ruhe. «Ich finde, er macht das sehr gut», äußerte Magath über Kovac. Magath war von Sommer 2004 bis zur vorzeitigen Trennung 2007 Trainer des FC Bayern. Er holte 2005 und 2006 jeweils das Double.