Löw verteidigt erkrankt spielenden Hummels: «Ehrgeiz»

Leipzig (dpa) – Joachim Löw hat Nationalspieler Mats Hummels für dessen Entscheidung in Schutz genommen, trotz einer leichten Erkältung ins Bundesliga-Spitzenspiel Bayern München gegen Borussia Dortmund zu gehen.

«Er hatte am Spieltag morgens leichte Erkältungssymptome, aber kein Fieber und keinen grippalen Infekt», sagte der Bundestrainer am Tag vor dem Test-Länderspiel der deutschen Fußball-Nationalelf in Leipzig gegen Russland.

«In so einem Spiel möchte jeder spielen, gerade Mats, der aus Dortmund kommt», bemerkte der DFB-Chefcoach nach einem Gespräch mit dem Münchner Verteidiger. «Es spricht für seinen Ehrgeiz, er war ganz einfach ehrlich.» Nach der Pause hatte Hummels gemerkt, dass er nicht mehr mit höchster Konzentration spielen konnte. Nach 65 Minuten wurde er beim Stand von 2:1 für die Bayern ausgewechselt, Spitzenreiter Dortmund gewann noch 3:2. Hummels hatte danach eingestanden, nicht richtig fit gewesen zu sein.

Wie Löw mit dem 29-jährigen Innenverteidiger Hummels für die beiden abschließenden Länderspiele des Jahres gegen Russland und Holland plant, ließ er offen.