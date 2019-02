Labbadia: «Bin mit keinem anderen Club in Kontakt»

Wolfsburg (dpa) – Wolfsburgs Trainer Bruno Labbadia hat seine Zukunft erneut offengelassen. «Ob ich in Wolfsburg bleibe oder woanders hingehe, das wird sich zeigen», sagte Labbadia in einem Sport1-Interview.

Der Vertrag des 53-Jährigen in Wolfsburg läuft nach dieser Saison aus. Obwohl Labbadia den VfL 2018 zunächst in der Relegation vor dem Abstieg gerettet und in der laufenden Spielzeit auf einen Europa-League-Platz geführt hat, hat es noch keine Gespräche mit den Verantwortlichen des VW-Clubs gegeben. «Das stimmt», bestätigte Labbadia.

Der Ex-Profi bestritt, dass er mit einem Wechsel zu einem anderen Verein liebäugele. «Ich bin mit keinem anderen Club in Kontakt», sagte Labbadia. «Es kann sein, dass man eine Entscheidung rauszögert, weil man sich für einen anderen Club aufspart, aber das ist bei mir nicht so.» Zuletzt war Labbadia mit dem FC Schalke 04 in Verbindung gebracht worden.

Der «Kicker» hatte am Donnerstag berichtet, dass die Zeichen zwischen Labbadia und dem VfL auf Trennung stünden. Geschäftsführer Jörg Schmadtke hatte das gegenüber der dpa aber dementiert. «Es ist da keine Vorentscheidung gefallen», sagte Schmadtke. Auch Labbadia sagte nun, dass noch keine Entscheidung gefallen sei: «Es ist ergebnisoffen, das ist einfach so.» Beide Seiten hatten mehrfach gesagt, dass es im April Gespräche über eine Vertragsverlängerung geben soll.