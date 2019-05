Kroos mit kritischem Rückblick auf Bayern-Zeit

Berlin (dpa) – Fußball-Nationalspieler Toni Kroos setzt sich auch in der neuen Film-Dokumentation über seine Karriere kritisch mit seiner Zeit beim FC Bayern München auseinander.

«Mir wurde ganz oft gesagt, wie toll ich bin und wie richtig ich alles mache – ich hab‘ aber nicht gespielt», sagt der 29-Jährige. In einem veröffentlichten Trailer für die Dokumentation, die am 30. Juni in die Kinos kommt, ist auch eine Szene mit Uli Hoeneß zu sehen. Der Bayern-Präsident äußert darin Selbstkritik für die Trennung von dem Mittelfeldmann im Sommer 2014. «Ein Verein muss manchmal harte Entscheidungen treffen – und das war eine harte, vielleicht die falsche», sagt Hoeneß demnach.

Kroos war vor fünf Jahren aus München zu Real Madrid gewechselt, da er sich bei den Bayern nicht ausreichend wertgeschätzt fühlte. Ein Sonderlob bekommt Kroos von Matthias Sammer, der ihn als einen «der größten Dirigenten, die der deutsche Fußball je hatte», bezeichnet. Kroos veröffentlichte den Werbe-Ausschnitt für die Dokumentation am Dienstag bei Twitter.