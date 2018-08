Klose nach WM-Debakel: Löw «zu tausend Prozent der Richtige»

München (dpa) – Trotz des Debakels bei der Fußball-WM in Russland hat sich Miroslav Klose deutlich für einen Verbleib des Bundestrainers ausgesprochen.

«Ich bin nach wie vor davon überzeugt, dass Jogi Löw zu tausend Prozent der Richtige ist», sagte der ehemalige Stürmerstar und jetzige U17-Trainer des FC Bayern in München. Sechs Wochen nach dem erstmaligen Vorrunden-K.o. einer deutschen Auswahl bei einer WM arbeitet Löw an einer Analyse nach der Enttäuschung, hat vom Deutschen Fußball-Bund aber schon das weitere Vertrauen erhalten.

Klose, der in Russland als Trainer-Assistent dabei war, forderte, die Pleite schonungslos aufzuarbeiten. «Es muss alles hinterfragt werden», sagte der 40-Jährige und bemängelte die Einstellung: «Ich lasse es nicht zählen, dass die Spieler satt sind.» Zudem betonte er: «Die Eitelkeiten müssen so ein bisschen in den Hintergrund, darauf kommt es an. Jetzt muss sich jeder Spieler hinterfragen. Jogi wird die Schlüsse ziehen, davon bin ich felsenfest überzeugt.»

Zu der Rassismus-Debatte um Mesut Özil wollte Klose nicht im Detail Stellung nehmen, um das Thema nicht erneut zu befeuern. «Das möchte ich nicht», sagte er. «Die Spieler, die etwas zu Mesut und Gündogan zu sagen haben, haben sich intern auf einen Kaffee getroffen. Ich habe mich dazu geäußert, jetzt ist es gerade am Abklingen.»