Vor 15 Jahren: Messis Tor-Debüt im Barça-Dress

Barcelona (dpa) – Er ist gerade mal 17 Jahre alt, schmächtig und macht seinem Spitznamen «La Pulga», der Floh, noch alle Ehre.

Kurz vor Schluss kommt Lionel Messi im berühmen Camp Nou des FC Barcelona aufs Feld. Die Katanalen führen 1:0 gegen Albacete, Messi wird für Samuel Eto’o vom damaligen Coach Frank Rijkaard eingewechselt. Es lauft die 87. Minute an jenem 1. Mai 2005. Zwei Minuten später ist der Ball im Tor – zuletzt dran: Lionel Messi. Der Schiedsrichter entscheidet aber auf Abseits. Albacetes Keeper Raúl Valbuena tätschelt Messis Kopf.

Weitere zwei Minuten ist der Ball wieder im Tor, wieder ist Valbuena überwunden, wieder von Messi. Und der Treffer, mit einem frech-genialen Lupfer von Brasiliens einstigem Star-Kicker Ronaldinho vor 91 174 Zuschauern perfekt vorbereitet, gilt.

Dieses Tor mit Messi begnadetem linken Fuß vor 15 Jahren am 34. Spieltag der damaligen Saison in der Primera Division geht als das erste Pflichtspieltor von Messi im Trikot des FC Barcelona in die Geschichte ein.

Den Jahrestag am Freitag ließ sich der Club trotz Corona-Krise nicht zur Huldigung des mittlerweile 32 Jahre alten Argentiniers nehmen. Bis jetzt legte Messi unfassbare 626 Tore für Barcelona nach. Messi, der sechsmalige Weltfußballer, nähere sich stratosphärischen Rekorden, schrieb der Club auf seiner Homepage.