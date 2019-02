Hertha-Trainer Dardai: Maier gegen Bayern «sicher dabei»

Bildhinweis: Hertha BSC kann in München wieder auf Arne Maier setzen. Foto: Daniel Karmann

Berlin (dpa) – Nach einer Woche Pause hat Mittelfeldspieler Arne Maier beim Berliner Fußball-Bundesligisten Hertha BSC am Dienstag wieder mittrainiert.

Für die Partie beim deutschen Rekordmeister Bayern München am Samstag kann Hertha-Trainer Pal Dardai mit ihm planen. «Er ist sicher dabei», sagte der Ungar zum Trainingsauftakt nach dem Ruhetag am Montag.

Dagegen muss der Ungar auf die beiden Abwehrspieler Marvin Plattenhardt und Jordan Torunarigha erwartungsgemäß länger verzichten. Sie fallen laut Dardai «zehn bis 14 Tage» aus und kommen damit auch nicht für das Heimspiel am 2. März gegen den FSV Mainz 05 in Frage. Eine Pause brauchen auch noch die am Dienstag zurückgekehrten Mathew Leckie und Javairo Dilrosun.

Confed-Cup-Sieger Plattenhardt hatte sich im Training eine Muskelverletzung im Adduktorenbereich zugezogen. Torunarigha, der beim jüngsten 1:1 gegen Werder Bremen verletzt ausgewechselt wurde, muss wegen Problemen an der Achillessehne pausieren.

Kapitän Vedad Ibisevic ist bei den Bayern, die im Hinspiel Hertha 0:2 unterlagen, gesperrt. Der Angreifer hatte gegen Werder als Ersatzspieler nach einer verbalen Auseinandersetzung an der Außenlinie seine fünfte Gelbe Karte kassiert.