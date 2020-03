Eigentlich vergeht keine Saison ohne einen Trainerwechsel. Wenn eine Mannschaft nicht so performt wie es Fans und Verantwortliche von ihr erwarten, ist es meistens der Trainer, den es zuerst erwischt. Auch wenn die Spieler auf dem Platz in erster Linie für das Spiel auf dem Platz zuständig sind, ist es der Trainer, der zur Verantwortung gezogen wird. Doch was bringt ein Trainerwechsel eigentlich? Wir schauen uns das Trainerkarussell in der Bundesliga etwas genauer an.

Bereits sieben Trainerentlassungen in dieser Saison

In der Spielzeit 2019/20 hat es in der Bundesliga bereits sieben Trainerentlassungen gegeben. Vor allem der November hat es in dieser Hinsicht in sich gehabt. Zunächst hat sich Bayern Anfang November von Trainer Niko Kovac getrennt laut Zeit. Nur kurze Zeit später folgten Mainz und Köln, die Sandro Wagner und Achim Beierlorzer freistellen. Ende des Monats erwischte es dann auch Ante Covic von Hertha BSC. In Rückrunde folgten dann Friedhelm Funkel von Fortuna Düsseldorf, Jürgen Klinsmann von Hertha und Martin Schmidt beim FC Augsburg.

Hier hat der Trainerwechsel den Erfolg gebracht

Fast die Hälfte aller Vereine hat in der laufenden Saison also schon den Trainer gewechselt. Doch ein entsprechender Effekt hat sich bisher nur bei Bayern und Köln eingestellt. Hansi Flick führte die Bayern aus ihrem Herbsttief zurück an die Tabellenspitze und setzte auch in der Champions League ein Ausrufezeichen. Auch Markus Gisdol hauchte dem FC neues Leben ein und sorgte für einen erstklassigen Rückrundenstart der Kölner. Dass es nicht immer so läuft, zeigen die anderen Vereine.

Keine Besserung mit neuem Trainer

Weniger Erfolg brachte der Trainerwechsel beispielsweise bei Fortuna Düsseldorf. Auch Betway Sport hat sich mit dem Tausch zwischen Friedhelm Funkel und Uwe Rösler beschäftigt. Dabei wird deutlich, dass nicht nur der Trainer, sondern auch andere Aspekte wie Form, Momentum und eigene Instinkte wesentliche Faktoren im Abwärtsstrudel sind. Häufig hat ein Trainerwechsel eine kurzfristige Wirkung, die allerdings nicht immer auf den langfristigen Erfolg umgemünzt werden kann. Auch Rösler ist es bisher noch nicht gelungen, die Fortuna aus der Abstiegszone zu führen.

Ist Kontinuität die Lösung?

Entgegen aller Trends zur schnellen Trainerentlassung erleben wir in Bremen derzeit das Gegenteil. Obwohl Werder Bremen unter Florian Kohfeldt aktuell die schlechteste Saison der Vereinsgeschichte spielt, halten die Verantwortlichen noch an dem jungen Trainer fest. Immerhin gehörte Kohlfeldt in der vergangenen Saison zu einem der Shooting Stars der Szene. Allerdings muss er jetzt auch liefern, denn Werder steht aktuell auf dem 17. Tabellenplatz und kämpft gegen den Abstieg.