Haberer-Abschied vom SC Freiburg rückt näher

Freiburg (dpa) – Ein Abschied des früheren U21-Europameisters Janik Haberer vom SC Freiburg rückt offenbar näher.

«Die Tendenz geht in Richtung Wechsel, und es gibt nach wie vor genügend Clubs im In- und Ausland, die Interesse an Janik haben», sagte Haberers Berater Dietmar Kohli dem «Kicker».

Der 26 Jahre alte Mittelfeldspieler trainiert schon seit Wochen nicht mehr mit der Mannschaft von Trainer Christian Streich, da er sich aufgrund einer Sprunggelenkverletzung in der externen Reha befindet, wie es vom Verein heißt. «Inzwischen ist Ruhe eingekehrt, Janik hat sich fit gemacht und wird nächste Woche in ein Mannschaftstraining einsteigen, ob in Freiburg oder woanders», sagte Kohli nun.

