Löwen im weißen Weihnachtstrikot gegen Türkgücü München

Zum Heimspiel gegen Türkgücü München am ersten Adventswochenende werden die Löwen zudem im Rahmen der Kampagne „Mein Herz für Sechzig – Sechzig für die Stiftung Chirurgie“ mit einem ganz in weiß gehaltenen Trikot auflaufen. Mit dem blauen Aufdruck der Spielernamen, der Rückennummern und des Schriftzugs „die Bayerische“ bleibt die Advents- und Weihnachtszeit bei 1860 München ganz traditionell weiß und blau.

Im aktuellen Pandemie-Level stoßen einige Krankenhäuser an ihre Grenzen und selbst zum Fest der Liebe werden sich tausende Mitarbeiter in Kliniken und der Pflege nicht bei Ihren Familien aufhalten können, sondern sich in den Dienst für andere stellen. In diesem Jahr noch mehr als sonst. Der TSV 1860 München bedankt sich bei allen Ärztinnen und Ärzten, Pflegerinnen und Pflegern und allen, die sich in den letzten Monaten zurückgenommen haben um anderen zu helfen, recht herzlich. Im Rahmen unserer Kampagne „Mein Herz für Sechzig – Sechzig für München“ heißt es daher diesmal: „SECHZIG für die STIFTUNG CHIRURGIE“.

Das weiße Weihnachtstrikot 2020, im einzigartigen Ton in Ton Nike-Design, gibt es in einer hochwertigen Weihnachtsbox ab 26. November 2020 um 10:00 Uhr in den Fanshops des TSV 1860 München und im Onlineshop zu kaufen. Die im Spiel getragenen Trikots werden zudem ab 30. November auf der Website www.löwenauktion.de versteigert. Der Erlös wird an die Stiftung Chirugie gespendet.

Quelle / Text: TSV 1860 München