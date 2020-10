Der Club kehrt zu Adidas zurück.

2015 war der Ärger groß, als der langjährige Ausrüster des 1. FC Nürnberg adidas, seinen Rückzug beim Club ankündigte und die britische Traditionsmarke Umbro ab der Saison 2016/17 die Spieler des Club einkleidete.



Die damalige Strategie von adidas, sich nur um die ganz großen Namen im Vereins-Fußball zu kümmern und selbst bei dem Traditionsverein vor der eigenen Haustür auszusteigen, sorgte nicht nur bei den Club-Fans für großen Unmut. Viele Fußball-Fans wendeten sich von adidas ab.



Im letzten Jahr scheint adidas seine Strategie überdacht haben und schließt nun nach und nach wieder Partnerschaften mit kleineren Klubs ab. Seit Anfang dieser Saison spielt der 1. FC Union Berlin in adidas. Zur Saison 2021/22 werden Fortuna Düsseldorf und der 1. FC Nürnberg ebenfalls in adidas auflaufen.



Doch während die Herzogenauracher mit Union Berlin direkt den Ausrüstervertrag abgeschlossen haben, laufen die Partnerschaften mit Düsseldorf und Nürnberg über den Baden-Württembergischen Teamsportspezialisten 11teamsports.

11teamsports übernimmt dabei die vollständige Umsetzung und Steuerung vor Ort, wie z.B. die Veredelungsprozesse der Trikots. Die Spiel-, Freizeit- und Trainingsoutfits für die Lizenzmannschaft, als auch für alle Nachwuchsmannschaften, die Traditionself des Club und die Kinder der FCN-Fußballschule werden dabei über adidas bezogen.

Niels Rossow, Kaufmännsicher Vorstand beim Club, zeigt sich über den Abschluss erfreut: „Es freut uns, mit 11teamsports eine langfristige Konstellation gefunden zu haben, die uns ermöglicht, eine Rückkehr zu adidas perfekt zu machen. Wir werden künftig mit adidas, Hauptsponsor Nürnberger Versicherung und Ärmelpartner Exasol in einem rein fränkischen Trikot auflaufen und so ein starker Repräsentant Frankens in Deutschland sein.“



Text / Quelle: Redaktion fussball24.de / 1.FC Nürnberg