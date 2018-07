West Ham verpflichtet Brasilianer Anderson von Lazio Rom

London (dpa) – Der englische Premier-League-Club West Ham United hat den brasilianischen Fußballprofi Felipe Anderson von Lazio Rom verpflichtet. Die Ablösesumme für den 25-jährigen Mittelfeldspieler wurde offiziell nicht mitgeteilt.

Sie soll nach Medienberichten bei etwa 35 Millionen Pfund (39 Millionen Euro) liegen. «Der Transfer bedeutet einen Rekord in unserer Vereinsgeschichte», teilte der Londoner Club mit. «Das ist eine starke Absichtserklärung für die Zukunft.»

Anderson unterzeichnete bei West Ham einen Vierjahresvertrag. Der offensive Mittelfeldspieler stand bei Lazio seit 2013 unter Vertrag und erzielte in 177 Spielen 34 Tore. Mit Brasilien gewann er 2016 die Olympia-Gold in Rio de Janeiro. Mit Lazio wurde er 2017 italienischer Supercupsieger. Anderson ist bei West Ham der siebte Neuzugang in diesem Sommer.