Werner ersetzt Sané in der gegen die Niederlande

Hamburg (dpa) – Mit Timo Werner in der Startelf tritt die deutsche Fußball-Nationalmannschaft in Hamburg in der EM-Qualifikation gegen die Niederlande an. Der Leipziger ersetzt am Abend im ausverkauften Volksparkstadion den verletzten Flügelstürmer Leroy Sané.

Die Angriffsreihe komplettieren Marco Reus und Serge Gnabry. In der Abwehr bietet Bundestrainer Joachim Löw wie beim 3:2 im Hinspiel in Amsterdam eine Dreierkette auf. Angeführt wird die deutsche Elf von Kapitän Manuel Neuer.

DIE DEUTSCHE STARTELF:

Neuer – Ginter, Süle, Tah – Klostermann, Kimmich, Kroos, Schulz – Gnabry, Reus, Werner