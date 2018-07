Werder mit «anderer Vorbereitung» – Noch drei sollen kommen

Bildhinweis: Werders Trainer Florian Kohfeldt lächelt zum Trainingsauftakt in Bremen. Foto: Carmen Jaspersen

Bremen (dpa) – Mit einem gemeinsamen Frühstück im Weserstadion ist das Team von Werder Bremen in die Vorbereitung auf die neue Saison der Fußball-Bundesliga gestartet.

Anschließend begannen zweitägige Leistungstests. Es schließen sich drei Tage individuellen Trainings in kleinen Gruppen an, das zur Vorbereitung auf das erste Mannschaftstraining am Sonntag dienen soll. Trainer Florian Kohfeldt sprach daher von einer «anderen Vorbereitung».

Die WM-Teilnehmer Yuya Osako (Japan) und Ludwig Augustinsson (Schweden) stoßen später zum Team. Innenverteidiger Fallou Diagne, Mittelfeldspieler Thanos Petsos und Abwehrspieler Robert Bauer halten sich individuell fit und sollen sich einen anderen Verein suchen. Offensivakteur Lennart Thy trainiert mit der U23-Mannschaft. Sportchef Frank Baumann will «auf drei Positionen noch etwas machen», wie er verriet. Er sucht einen Torwart und zwei Mittelfeldspieler.

«Ich bin extrem zufrieden mit der Kaderplanung zum gegenwärtigen Zeitpunkt», sagte Kohfeldt. Neu im Team sind Osako (1. FC Köln), Martin Harnik (Hannover 96), Kevin Möhwald (1. FC Nürnberg) und Felix Beijmo (Djurgardens IF). Dagegen haben Thomas Delaney (Borussia Dortmund) und Zlatko Junuzovic (RB Salzburg) den Verein verlassen. «Ich bin sicher, dass wir ihn ersetzen können», sagte Kohfeldt über Delaney, dessen Transfer 20 Millionen Euro eingebracht haben soll.

Bei Neuverpflichtungen werde der Verein «aber nichts Verrücktes machen», meinte Baumann. Über die Zielsetzung für die kommende Saison will Kohfeldt noch nicht reden. «Den Mut zu haben, sich zu entwickeln, das ist übergeordnet», betonte er.