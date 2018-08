Weltmeister Tolisso beim FC Bayern zurück

München (dpa) – Weltmeister Corentin Tolisso ist beim FC Bayern zurück. Der Franzose zeigte bei seiner Rückkehr nach München seine goldene WM-Medaille und absolvierte auch schon das erste Training.

Nach einigen Stabilitätsübungen schwang sich Tolisso auf das Rad und drehte zum Abschluss eine Laufrunde im Perlacher Forst. Der 24-Jährige hatte nach dem Titelgewinn in Russland noch bis zum 12. August Urlaub.

«Ich war jetzt lange weg aus München und freue mich natürlich, zurück zu sein. Ich werde alles geben, um mit meinem Verein in dieser Saison alles erreichen zu können», sagte der 24 Jahre alte Mittelfeldakteur. Tolisso dachte auch noch einmal an die WM zurück: «Ich bin sehr glücklich, Teil der Mannschaft gewesen zu sein, die den zweiten Stern für mein Land geholt hat.»

Für Tolisso geht es in den nächsten Tagen mit Leistungstests und Trainingseinheiten weiter. Der Franzose will bis zum Bundesligastart am 24. August gegen Hoffenheim fit sein. «Ich werde versuchen, schnellstmöglich voll bei der Mannschaft zu sein», sagte er auf der Internetseite des Vereins. «Tolisso hat sich die Zeit verdient, eine WM raubt sehr viel Energie», sagte Trainer Niko Kovac. Die Münchner spielen in Frankfurt gegen die Eintracht um den Supercup.