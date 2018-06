VfL Wolfsburg verpflichtet niederländischen Stürmer Weghorst

Bildhinweis: Stürmt in der nächsten Saison für den Vfl Wolfsburg: Wout Weghorst. Foto: Peter Lous/ANP

Wolfsburg (dpa) – Der Transfer von Angreifer Wout Weghorst zum Fußball-Bundesligisten VfL Wolfsburg ist perfekt. Der 25 Jahre alte Niederländer kommt vom AZ Alkmaar und unterschrieb bei den Niedersachsen einen Vertrag bis 2022.

Das gab der VfL bekannt. Die Ablösesumme soll laut Medienangaben bei rund elf Millionen Euro liegen.

Für Alkmaar schoss der 1,97 Meter große Stürmer in 86 Spielen 45 Tore seit 2016. Zuvor hatte Weghorst für Heracles Almelo gespielt. Für das niederländische Nationalteam kam er bislang dreimal zum Einsatz. Nach Felix Klaus (Hannover 96) und Pavao Pervan (Linzer ASK) ist Weghorst der dritte Zugang des VfL für die neue Saison.

Nach dem Abgang von Divock Origi erhofft sich Wolfsburgs neuer Sportchef Jörg Schmadtke vor allem Torjägerqualitäten von Weghorst. Zudem soll Landry Dimata den VfL noch verlassen. «Wout Weghorst hat in den letzten beiden Spielzeiten in Alkmaar konstant gute Leistungen abgeliefert und sich dabei stetig weiterentwickelt. Mit seiner Spielweise und Mentalität sollte er gut in die Bundesliga passen», sagte Schmadtke.