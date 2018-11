VfB Stuttgart auch gegen Leverkusen ohne Holger Badstuber

Stuttgart (dpa) – Ex-Nationalspieler Holger Badstuber fehlt dem VfB Stuttgart wohl mindestens noch im Bundesliga-Auswärtsspiel bei Bayer Leverkusen. Der 29 Jahre alte Verteidiger verpasste das 2:0 beim 1. FC Nürnberg wegen muskulärer Probleme in der Wade.

«Um eine bestmögliche individuelle Therapie und einen optimalen Heilungsverlauf zu ermöglichen, wird sich Holger Badstuber auf eigenen Wunsch und in enger Abstimmung mit den Verantwortlichen des VfB in den kommenden Tagen in München einer entsprechenden Behandlung unterziehen», teilte das Tabellen-Schlusslicht der Fußball-Bundesliga am Dienstag mit.

Eine Rückkehr ins Mannschaftstraining sei für den 26. November geplant – drei Tage nach dem Freitagspiel am zwölften Spieltag bei Bayer Leverkusen.