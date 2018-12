Union nur 1:1 in Magdeburg – HSV und Köln setzen sich ab

Düsseldorf (dpa) – Union Berlin bleibt die einzige noch ungeschlagene Mannschaft der 2. Fußball-Bundesliga, hat aber die Tuchfühlung zu den zwei direkten Aufstiegsplätzen vorerst verloren.

Das Team von Trainer Urs Fischer musste sich beim 1. FC Magdeburg mit einem 1:1 (0:1) begnügen. Damit wuchs der Rückstand auf die beiden führenden Teams aus Hamburg (34 Punkte) und Köln (33), die ihre Favoritenrolle am Freitag mit Siegen gegen Paderborn (1:0) und Regensburg (3:1) untermauert hatten, auf sechs und fünf Zähler an.

Neuer Vierter ist Holstein Kiel nach einem 2:0 (2:0) in Dresden. Allerdings können die Norddeutschen nach der letzten Partie des 16. Spieltages am Montag zwischen Bochum und St. Pauli noch von diesem Rang verdrängt werden. Auf den Abstiegsplätzen 17 und 18 bleiben Sandhausen und Ingolstadt. Der Vorletzte aus Sandhausen kam am Sonntag zu einem 1:1 (0:0) in Bielefeld. Schlusslicht Ingolstadt musste sich beim Debüt von Trainer Jens Keller ebenfalls mit einem 1:1 (1:0) in Darmstadt begnügen.