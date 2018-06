Trainingsauftakt bei Hertha BSC mit allen Neulingen

Berlin (dpa) – Fußball-Bundesligist Hertha BSC hat am Donnerstag mit der Vorbereitung auf die am 24. August startende neue Saison begonnen. Rund 500 Zuschauer verfolgten den Trainingsauftakt der Berliner im Amateurstadion am Wurfplatz auf dem Olympiagelände, an dem auch die drei Neulinge teilnahmen.

Mit Ausnahme der beiden WM-Teilnehmer Marvin Plattenhardt und Mathew Leckie, die erst in drei Wochen zum Kader stoßen sollen, wurde jeder Spieler von einem Moderator vorgestellt. Insgesamt nahmen 27 Feldspieler an der ersten Übungseinheit teil. Darunter befanden sich auch die drei Neuzugänge Lukas Klünter, Javairo Dilrosun und Pascal Köpke. Ebenfalls neu im Aufgebot des Hauptstadt-Clubs sind Maximilian Pronichev aus Herthas U23 und Muhammed Kiprit aus der U19.

Der üppige Kader soll laut Hertha-Trainer Pal Dardai nach den ersten drei Wochen der Vorbereitung noch verkleinert werden. «Die Idealgröße wäre ein Kader von 22 Spielern plus Torhüter», sagte der Ungar.