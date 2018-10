Tah reist von U21 zur A-Nationalmannschaft

Berlin (dpa) – Der Leverkusener Jonathan Tah wird nach seinem Einsatz bei der U21 nun auch zum Kader der deutschen Fußball-Nationalmannschaft beim Spiel der Nations League am Dienstag in Paris gegen Weltmeister Frankreich (20.45 Uhr) gehören.

Nach Absprache zwischen Bundestrainer Joachim Löw und U 21-Nationaltrainer Stefan Kuntz reist der Verteidiger von Bayer 04 nach Amsterdam, wo die Auswahl am Samstagabend ihr nächstes Spiel in der Nations League gegen die Niederlande (20.45 Uhr) bestreitet.

Am Freitag hatte Tah die U21 in Ingolstadt als Kapitän zum Sieg gegen Norwegen (2:1) und zur vorzeitigen Qualifikation für die Europameisterschaft 2019 in Italien und San Marino geführt. «Jonathan hat seine Führungsrolle bei der U21 auf eine überragende Art und Weise vorgelebt», sagte Kuntz. «Er hat sich voll auf unsere EM-Qualifikation konzentriert und ist im schwierigen Spiel gegen Norwegen vorangegangen. Die Nachnominierung für die A-Mannschaft hat er sich absolut verdient.»

Tah ist noch freudig gestimmt nach dem Sieg über Norwegen. «Es war unser klares Ziel, schon in diesem Spiel die Qualifikation für die EM perfekt zu machen, und das ist uns mit einer spielerisch und kämpferisch überzeugenden Leistung gelungen», sagte er in einer Mitteilung des DFB und setzte hinzu: «Es ist ein tolles Zeichen vom Bundestrainer, dass er mich für das Spiel in Frankreich dabei haben möchte.»