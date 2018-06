Supercup zwischen Bayern und Frankfurt am 12. August

München (dpa) – Der FC Bayern mit seinem neuen Trainer Niko Kovac bestreitet den Supercup gegen Eintracht Frankfurt am 12. August in der Commerzbank-Arena in Frankfurt.

Angestoßen wird das Duell zwischen dem Meister aus München und dem hessischen Pokalsieger um 20.30 Uhr. Für Kovac wird es ein brisantes Wiedersehen mit seinem alten Verein. Der 46-Jährige hatte mit der Eintracht dem FC Bayern und dem scheidenden Coach Jupp Heynckes mit einem 3:1 im DFB-Pokalfinale das Double vermiest. Das Supercup-Endspiel 2017 hatten die Münchner mit 5:4 im Elfmeterschießen gegen Borussia Dortmund gewonnen.