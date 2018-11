Stürmernot beim FC Schalke vor Heimspiel gegen Nürnberg

Gelsenkirchen (dpa) – Vor dem Bundesliga-Heimspiel gegen den 1. FC Nürnberg plagen den FC Schalke 04 vor allem Personalprobleme in der Offensive.

Trainer Domenico Tedesco muss am Samstag ohne die Angreifer Breel Embolo (Mittelfußbruch), Mark Uth (Sehnenverletzung) und Cedric Teuchert (Teilruptur der Hüftbeugesehne) auskommen. «Alle anderen sind fit», sagte der Trainer des Fußball-Bundesligisten am Donnerstag.

Wer neben Guido Burgstaller stürmen wird, ist noch offen. Wie Jewgeni Konopljanka ist auch Steven Skrzybski eine Option, der beim 1:2 im Testspiel bei Zenit St. Petersburg am vergangenen Sonntag das Schalker Tor erzielte. Großes Lob bekam nach seinem Einsatz in Russland auch Bastian Oczipka. Der Linksverteidiger könnte nach sechs Monaten Pause wegen einer Schambein-Operation sein Bundesliga-Saisondebüt gegen die Franken feiern. «Er ist ein Kandidat für die Startelf», sagte Tedesco.

Der Trainer ist zuversichtlich, nach dem 0:3 in Frankfurt an die zuvor erfolgreiche Phase anknüpfen zu können. «Ich gehe mit einem guten Gefühl in die Partie gegen Nürnberg. Wir konnten in der Länderspielpause endlich einmal konzeptionell arbeiten und haben Lust darauf, das Spiel zu machen.»

Sportvorstand Christian Heidel bezeichnete die Pleite in Frankfurt als «Stimmungsdämpfer» und nahm das Team, das auf Platz 14 der Tabelle steht und wie Verfolger Nürnberg nur zehn Punkte auf dem Konto hat, in die Pflicht. «Es gibt jetzt nur noch wichtige Spiele und der Druck wird immer da sein», sagte Heidel.