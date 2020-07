Wolfsburg (dpa) – Ex-Bundesliga-Coach Wolfgang Wolf beendet seine Trainerkarriere. «Ich habe im September Geburtstag und gleichzeitig 40. Hochzeitstag», wird der 62-Jährige vom «Sportbuzzer» zitiert. «Jetzt ist es Zeit, der Familie mal was zurückzugeben.»

Wolf hatte in der vergangenen Saison den 1. FC Lokomotive Leipzig trainiert und hatte mit den Sachsen in den Entscheidungsspielen gegen den SC Verl nur knapp den Aufstieg in die 3. Liga verpasst. «Hätten wir den Aufstieg geschafft», sagte Wolf, «hätte ich noch ein halbes Jahr weitergemacht.»

Wolf hatte den VfL Wolfsburg zwischen 1998 und 2003 trainiert. «Man kann Wolfsburg nicht aussprechen, ohne Wolf zu sagen», schrieben die Niedersachsen bei Twitter. «Genieß deinen Ruhestand, Wolfgang. Du hast eine Ära beim VfL geprägt.» In Deutschland hatte Wolf unter anderem auch den 1. FC Nürnberg, den 1. FC Kaiserslautern und Hansa Rostock trainiert. Seine Trainerkarriere hatte der Ex-Profi bei den Stuttgarter Kickers begonnen.

