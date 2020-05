Heynckes: Müsste «bei Klimademonstration mitmarschieren»

Mönchengladbach (dpa) – Jupp Heynckes hat sich im Laufe seines Lebens zu einem politischen Menschen entwickelt und kann sich auch eine Teilnahme an einer Demonstration für das Klima vorstellen.

«Das hat in mir geschlummert. Als Fußballer und Trainer hatte ich nicht den Kopf und die Zeit dafür; mittlerweile schon. Manchmal habe ich mir sogar gedacht, eigentlich müsste ich bei einer Klimademonstration mitmarschieren. Missstände und Ungerechtigkeit kann ich nicht ertragen», sagte der ehemalige Bundesliga-Trainer in einem Interview des «Kicker». Heynckes wird am 9. Mai 75 Jahre alt.

Heynckes findet zudem, die Menschen weltweit müssten ihre Lebensweise verändern. «Für die nächsten Generationen zeichnet sich eine fatale Klimasituation ab. Deshalb haben die jungen Leute vollkommen recht, wenn sie protestieren», sagte er.