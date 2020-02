Entscheidung über Bundesliga-Derby am Sonntagmorgen

Mönchengladbach (dpa) – Das Bundesliga-Derby zwischen Borussia Mönchengladbach und dem 1. FC Köln am Sonntag (15.30 Uhr/Sky) steht aufgrund der Orkanwarnung weiter auf der Kippe.

Die Entscheidung, ob die Partie trotz des Sturmtiefs «Sabine» stattfinden kann, «fällt morgen früh nach Analyse der letzten Wetterprognose», twitterte die Borussia am Samstagabend. Der Club werde «im Anschluss sowohl bei Zustandekommen als auch bei Absage des Spiels» auf allen Kanälen informieren.

Erste Ausläufer des Orkans werden nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) am Sonntagvormittag an der Nordsee zu spüren sein. Im Laufe des Tages breitet sich «Sabine» dann wohl mit schwerem Sturm und einzelnen Orkanböen auf den gesamten Norden und die Mitte Deutschlands aus. Der Höhepunkt des Sturms werde in der Mitte Deutschlands in der Nacht zum Montag erreicht, im Süden am frühen Montagmorgen.