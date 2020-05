«Das ist Profisport»: DFB hofft auf Fortsetzung der 3. Liga

Bildhinweis: Rollt auch in der 3. Liga bald wieder der Ball?. Foto: Michael Deines/dpa

München (dpa) – Nach der Genehmigung für die Bundesligen hofft der Deutsche Fußball-Bund (DFB) auf eine baldige Fortsetzung der 3. Liga.

DFB-Vizepräsident Rainer Koch berichtete im «Bayrischen Rundfunk», dass sich der Verband bereits an Innenminister Horst Seehofer und Gesundheitsminister Jens Spahn gewandt habe. «Es sind eigentlich die gleichen Konzepte, die für die Bundesliga, für die 2. Liga bestehen und für die 3. Liga und die Frauen-Bundesliga. Das ist auch Profisport», sagte Koch. Die 3. Liga sei wirtschaftliche in einer sehr schwierigen Sandwich-Position, da die ganz großen Fernseheinnahmen wie in den Bundesligen nicht erzielt werden können.

Dennoch sieht Koch in einem Abbruch keine Lösung. «Diejenigen, die jetzt den Abbruch der 3. Liga fordern, die sollen mal sagen, wie sie sich das mit der neuen Saison vorstellen. Denn wir haben die Situation, dass bis Ende August nicht mit Zuschauern gespielt werden kann. Aber wir können doch nicht warten bis September oder Oktober, um die neue Saison zu beginnen», sagte der Jurist. «Wer jetzt die Saison in der 3. Liga abbricht, muss eigentlich zugleich auch fordern, dass er frühestens im September oder Oktober wieder spielen kann. Das ist doch ein Ding der Unmöglichkeit.»