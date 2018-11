«Sehr wichtige Rolle»: Tuchel setzt auf Buffon in PSG-Tor

Paris (dpa) – Italiens Torwart-Ikone Gianluigi Buffon soll nach dem Willen von Trainer Thomas Tuchel bei den beiden nächsten Spielen von Frankreichs Fußballmeister Paris Saint-Germain zum Einsatz kommen.

PSG mit den Superstars Neymar und Kylian Mbappé spielt in der ersten französischen Liga am Freitag gegen Lille und am kommenden Dienstag in der Champions League gegen den SSC Neapel.

«Er hat eine sehr wichtige Rolle für uns, weil er eine Legende ist», sagte Tuchel mit Blick auf den 40 Jahre alten Buffon. Der deutsche Coach lobte auch die Erfahrung und die Karriere des ehemaligen italienischen Nationalkeepers.