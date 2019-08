Schürrle muss mit Spartak um Euro-Weiterkommen bangen

Braga (dpa) – Ex-Weltmeister André Schürrle droht mit Spartak Moskau die Europa-League-Gruppenphase zu verpassen. Der russische Club verlor am Donnerstag das Playoff-Hinspiel bei Sporting Braga 0:1 (0:0).

Schürrle, der in der dritten Qualifikationsrunde beim Weiterkommen noch ein Tor und eine Vorlage beigesteuert hatte, spielte 90 Minuten durch. Der frühere Nationalspieler ist von Vizemeister Borussia Dortmund für eine Saison an Spartak ausgeliehen worden. Das Siegtor für Braga markierte Ricardo Horta in der 74. Minute.