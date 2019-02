Schalkes Serdar für drei Spiele gesperrt

Frankfurt/Main (dpa) – Fußball-Bundesligist FC Schalke 04 muss die kommenden drei Spiele auf Suat Serdar verzichten.

Der Mittelfeldspieler wurde nach Angaben des Deutschen Fußball-Bundes nach seiner Roten Karte gegen den SC Freiburg wegen rohen Spiels gesperrt. Er muss zudem eine Geldstrafe in Höhe von 10.000 Euro zahlen.

Serdar war in der 42. Minute nach einem Foul an Mike Frantz von Schiedsrichter Frank Willenborg (Osnabrück) des Feldes verwiesen worden. Damit fällt Serdar für die Partie am Samstag (15.30 Uhr) bei seinem Ex-Verein 1. FSV Mainz 05 aus. Auch gegen Fortuna Düsseldorf am 2. März und bei Werder Bremen (8. März) kann er nur zuschauen. Der Verein hat dem Urteil zugestimmt. Es ist damit rechtskräftig.