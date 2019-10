Schalke vs. Dortmund Quoten und Aufstellungen (Vorschau)

FC Schalke 04 – Borussia Dortmund Revierderby – Vorschau, Quoten, Aufstellungen

Die heutige Begegnung zwischen dem FC Schalke 04 und Borussia Dortmund ist inzwischen das 177. Revierderby. Anstoß der Partie ist um 15:30 Uhr in der Veltins Arena auf Schalke. Es ist mit Sicherheit das Bundesliga Duell mit der höchsten Rivalität und der grössten Brisanz.

Bei den Wettquoten sind wieder einmal die Schwarz-Gelben in der Favoritenrolle. Wobei die Quoten nicht weit auseinander klaffen. Für einen Sieg des BVB gibt es 2,40 für einen Euro Einsatz zurück. Sollten die Königsblauen ihren Heimvorteil für einen Dreier nutzen können, winkt eine Quote von 3,20. Auch ein Remis wäre im Duell Schalke gegen Dortmund denkbar und wird bei Bet3000 mit einer Wettquote von 3,60 angeboten.

Schalke gegen Dortmund Bundesliga-Duelle

Betrachtet man alleine die Bundesliga-Begegnungen ist die Gesamtbilanz fast ausgeglichen. 32 mal waren die Gelsenkirchener Sieger im Revierderby, 33 mal ging die Borussia als Gewinner vom Platz. Unentschieden trennten sich beide Mannschaften 29 mal. Das Torverhältnis steht mit 137 zu 147 Treffern leicht zu Gunsten des BVB.

In der letzten Saison konnten beide Mannschaften einmal als Sieger den Platz verlassen. Dabei gab es zwei Auswärtssiege. Am 08. Dezember 2018 gewann der BVB auf Schalke mit 2:1, im Rückspiel war Schalke am 27. April 2019 mit 4:2 im Signal-Iduna-Park erfolgreich. Viele Fans werden sich auch noch an die Begegnung vor rund zwei Jahren zurückerinnern können. Damals konnte Schalke einen 4:0 Halbzeitrückstand noch in ein 4:4 ummünzen.

In Sachen Titel ist der BVB mit aktuell 8 gewonnenen Meisterschaften gegenüber 7 Titeln der Schalker vorne. Wobei die letzte Schalker Meisterschaft noch vor Bundesligazeiten im Jahr 1958 war. So lange miuß man beim BVB nicht zurückblicken. 2012 konnten Die Schwarz-Gelben das letzte mal die Meisterschale in den Händen halten. In der letzten Saison war man lange vorne, konnte den Vorsprung gegenüber den Bayern jedoch nicht auf die Zielgerade retten.

Schalke und Dortmund aktuelle Saison

Die laufende Saison ist bisher so spannend wie schon lange nicht mehr. Die ersten neun Mannschaften liegen nur zwei Punkte auseinander. Dies liegt auch daran das die Bayern bisher in acht Spieltagen nur viermal gewonnen haben und derzeit nur auf Rang drei rangieren. Punktgleich mit 15 Zählern auf dem vierten Platz liegt der BVB mit vier Siegen, drei Unentschieden und einer Niederlage. Der FC Schalke 04 hat jedoch auch nur einen Zähler weniger (Platz 7 derzeit) und könnte bei einem Heimsieg am BVB wieder vorbeiziehen.

Ganz vorne liegen Borussia Mönchengladbach und der VfL Wolfsburg mit je 16 Punkten auf dem Konto. Am letzten Spieltag konnte jedoch der BVB gegen Gladbach zu Hause mit 1:0 gewinnen, während die Schalker bei 1899 Hoffenheim mit 2:0 verloren hatten. Allerdings lieferte Borussia Dortmund unter der Woche in der Champions League gegen Inter Mailand eine schwache Vorstellung bei der 0:2 Niederlage ab.

Voraussichtliche Aufstellung Schalke vs. Dortmund

Auf Schalker Seite wurde Serdar rechtzeitig fit zum Revierderby. Hinter dem Einsatz von Mc Kennie steht jedoch noch ein großes Fragezeichen. Im Abschlusstraining war zunindest noch nicht dabei. Ansonsten stehen dem Trainer David Wagner auf jeden Fall alle Stammkräfte zur Verfügung.

Beim BVB wird wohl Goalgetter Paco Alcacer erneut fehlen. Dafür ist Marco Reus wohl wieder gesund und dürfte nach seiner Pause in Mailand die Mannschaft als Kapitän auf den Platz führen.

Mögliche Aufstellung Schalke:

Nübel – Kenny, Stambouli, Sané, Oczipka – Mascarell – Caligiuri, Serdar – Harit – Kutucu, Burgstaller

Mögliche Aufstellung Dortmund:

Bürki – Piszczek, Weigl, Hummels, N. Schulz – Witsel, Delaney – Sancho, Reus, T. Hazard – Götze

Auf das Revierderby mit bis zu 150 Euro Bonus tippen:

>> zu Bet3000 wechseln und Bonus kassieren