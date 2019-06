Schalke leiht Jonjoe Kenny vom FC Everton aus

Gelsenkirchen (dpa) – Fußball-Bundesligist FC Schalke 04 hat den englischen U21-Nationalspieler Jonjoe Kenny vom FC Everton für ein Jahr ausgeliehen. Der 22 Jahre alte Rechtsverteidiger wird wegen seiner Teilnahme an der U21-EM allerdings verspätet bei den Schalkern in die Vorbereitung einsteigen.

In Everton hat er einen Vertrag bis 2022, über eine mögliche Kaufoption ist nichts bekannt. «Wir freuen uns sehr, dass es uns gelungen ist, Jonjoe Kenny zum FC Schalke 04 zu holen», sagte Sportvorstand Jochen Schneider in einer Mitteilung: «Damit haben wir die freie Planstelle des Rechtsverteidigers im Profikader nach unseren Vorstellungen besetzt.»

Kenny ist ein Eigengewächs von Everton und wurde zwischenzeitlich an Wigan Athletic in die dritte und Oxford United in die vierte Liga verliehen. In der Premier League kam er 30 Mal zum Einsatz, davon neun Mal in der abgelaufenen Saison. 2014 wurde er mit England U17-Europameister und verwandelte im Elfmeterschießen des Finales den entscheidenden Schuss.