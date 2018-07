Ronaldo-Gerüchte beflügeln Juves Aktienkurs

Rom (dpa) – Die Spekulationen über einen möglichen Wechsel von Cristiano Ronaldo von Real Madrid zu Juventus Turin haben die Aktie des italienischen Fußball-Rekordmeisters in die Höhe getrieben.

Am Donnerstag stieg der Kurs an der Mailänder Börse bis zum Nachmittag um rund zehn Prozent an. Damit war das Papier auf seinem höchsten Stand seit Februar. Medienberichten zufolge soll der italienische Rekordmeister Interesse an dem portugiesischen Weltfußballer haben. Eine Bestätigung dafür gibt es allerdings bisher nicht.