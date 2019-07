RB-Wunschspieler Lookman in Leipzig eingetroffen

Leipzig (dpa) – Fußball-Bundesligist RB Leipzig steht unmittelbar vor einer Verpflichtung von Ademola Lookman. Der 21-jährige Offensivspieler vom FC Everton ist laut einem Bericht der «Bild»-Zeitung am Dienstagnachmittag bereits am Flughafen in Leipzig eingetroffen.

Nach erfolgreichem Medizincheck soll Lookman dem Vernehmen nach am Mittwoch offiziell bei den Leipzigern vorgestellt werden. Eine offizielle Bestätigung des Vereins steht allerdings noch aus.

Wie die «Bild» weiter berichtet, soll RB für Lookman inklusive Bonuszahlungen eine Ablösesumme von rund 20 Millionen Euro an den FC Everton überweisen. Sein Vertrag bei den Toffees ist noch bis Ende Juni 2021 gültig. Lookman spielte bereits auf Leihbasis ein knappes halbes Jahr für den Sachsen-Club. In der Rückrunde der Saison 2017/2018 kam der Engländer in elf Bundesligaspielen zum Einsatz und erzielte fünf Tore, vier weitere Treffer bereitete er vor.