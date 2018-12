Ralph Hasenhüttl wird Trainer beim FC Southampton

Southampton (dpa) – Ralph Hasenhüttl ist neuer Trainer des englischen Fußball-Erstligisten FC Southampton. Der frühere Bundesliga-Coach habe einen Vertrag für zweieinhalb Jahre unterschrieben, teilte der Club mit.

Bereits am Donnerstag werde Hasenhüttl sein Amt antreten. Der 51-Jährige ist damit der erste österreichische Cheftrainer in der Premier League. Hasenhüttl hatte im Sommer RB Leipzig nach zwei Jahren im Streit um einen neuen Vertrag verlassen. Zuvor hatte er den FC Ingolstadt in die Bundesliga geführt. In Southampton folgt Hasenhüttl auf den Waliser Mark Hughes, der beim Tabellen-18. nach neun Monaten gehen musste.