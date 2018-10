Polen erster Absteiger aus Nations League

Bildhinweis: Polens Bartosz Bereszyński (l) und Robert Lewandowski (M) und Italiens Federico Chiesa (M) steigen hoch zum Ball. Foto: C. Sokolowski/AP

Chorzów (dpa) – Die polnische Fußball-Nationalmannschaft steht als erster Absteiger aus der höchsten Liga der Nations League fest.

Die Auswahl um Stürmer Robert Lewandowski vom deutschen Fußball-Meister FC Bayern verlor in Chorzów gegen Italien 0:1 (0:0). Cristiano Biraghi vom AC Florenz erzielte in der Nachspielzeit den Treffer für die Italiener (90.+2 Minute), die die WM in Russland verpasst hatten.

Schon vor dem späten Treffer hatte Italien Pech bei Lattentreffern von Jorginho (1.) und Lorenzo Insigne (30.).

Die Entscheidung über den Gruppensieg und den Einzug in die Endrunde vom 5. bis 9. Juni 2019 fällt zwischen Europameister Portugal und Italien.