Pastore wechselt für 24,7 Millionen Euro zur AS Rom

Rom (dpa) – Der Wechsel des argentinischen Stürmers Javier Pastore von Paris Saint-Germain zur AS Rom ist perfekt. Wie der römische Fußballclub mitteilte, zahlt der Verein eine Ablösesumme von 24,7 Millionen Euro an die Pariser. Pastores Vertrag läuft bis 2023.

Am Vormittag hatte sich der offensive Mittelfeldspieler, der nicht zum WM-Aufgebot der Argentinier gehört, einer medizinischen Untersuchung in Rom unterzogen. Der 29-Jährige soll nun die Lücke schließen, die der Transfer des Belgiers Radja Nainggolan für 38 Millionen Euro zu Inter Mailand reißt.

Pastore spielte bereits in den Jahren 2009 bis 2011 in Italiens Serie A bei Palermo, das ihn für rund 40 Millionen Euro an PSG verkaufte. In Paris erzielte Pastore in der zurückliegenden Saison fünf Treffer und gab sechs Torvorlagen.

Die Ablösesumme soll dazu beitragen, dass der französische Fußball-Meister mit dem deutschen Trainer Thomas Tuchel die Financial-Fairplay-Regeln des europäischen UEFA-Verbandes bis zum 30. Juni erfüllt. In den Auflagen war festgelegt worden, dass PSG zwischen 40 und 60 Millionen Euro einnehmen muss. Zuvor hatte Paris Jungprofi Odsonne Edouard für zehn Millionen Euro an Celtic Glasgow verkauft.