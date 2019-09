Orban vor Bayern-Duell: «Zeit, sie mal wieder zu schlagen»

Bildhinweis: Willi Orban will die Bayern besiegen. Foto: Guido Kirchner

Berlin (dpa) – RB Leipzigs Kapitän Willi Orban schickt vor dem Topspiel der Fußball-Bundesliga eine selbstbewusste Ansage an den deutschen Rekordmeister.

«Ich glaube, dass wir Schritt für Schritt leistungstechnisch näher rankommen an die Bayern. Es ist an der Zeit, sie mal wieder zu schlagen», sagte der Abwehrchef dem «Kicker» mit Blick auf das Duell mit den Münchnern am Samstag (18.30 Uhr/Sky). Das Selbstbewusstsein bei den als einzigem Ligateam noch verlustpunktfreien Leipzigern ist groß: «Wir wollen das Spiel gegen die Bayern gewinnen.»

Die Elf von Coach Julian Nagelsmann hat als Tabellenführer mit drei Siegen einen perfekten Saisonstart hingelegt, die Bayern folgen als Zweiter mit einem Rückstand von zwei Zählern. Ein vierter Erfolg und eine Fünf-Punkte-Führung der Sachsen «würde uns auf unserem Weg bestätigen. Es würde aber noch lange nicht heißen, dass wir dann Meister wären. Genauso würde nichts passieren, wenn wir verlieren», sagte der ungarische Nationalspieler.

Für ihn und seine Abwehrkollegen gilt es vor allem, Top-Stürmer Robert Lewandowski, der schon sechsmal traf, auszuschalten. «Du musst versuchen, die Bayern zu stressen. Wenn Robert keine Räume hat, wird es auch für ihn schwer. Gegen ihn musst du deinen Kopf einschalten, weil er ein sehr cleverer Spieler ist, der sich im Zweikampf behauptet, Fouls zieht und jede Chance nutzt», sagte Orban.