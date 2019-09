Neuzugang Silva in Frankfurt vorgestellt

Frankfurt/Main (dpa) – Eintracht Frankfurts neuer Stürmer André Silva hat das enorm große Interesse des Fußball-Bundesligisten als Grund für seinen Wechsel angeführt.

«Frankfurt hat sehr viel Interesse an mir gezeigt. Ich bin 23, und es ist an der Zeit zu wachsen. Das ist eine Herausforderung für mich und ich freue mich sehr, hier zu sein», sagte der Portugiese in Frankfurt. Bei seiner Vorstellung zeigte sich der Nationalspieler gleich in seiner neuen Spielkleidung und trug sein Trikot mit der Nummer 33. Mit der Bundesliga habe er sich schon vor seinem Wechsel nach Frankfurt befasst, bekundete der Stürmer.

Silva, der im Tausch für Ante Rebic für zwei Jahre auf Leihbasis vom italienischen Topclub AC Mailand zu den Hessen kommt, blickt seinem Pflichtspieldebüt nach der Länderspielpause mit Vorfreude entgegen. Gemeinsam mit dem Niederländer Bas Dost und seinem Landsmann Goncalo Paciencia soll Silva an die Eintracht-Erfolge aus dem Vorjahr mit dem Sturmtrio Rebic, Luka Jovic und Sébastien Haller anknüpfen. Alle drei Angreifer haben den Verein in diesem Sommer verlassen.