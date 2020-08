Löw: Neuer hätte Auszeichnung als Weltfußballer verdient

München (dpa) – Bundestrainer Joachim Löw hält Manuel Neuer für die logische Wahl zum weltweit besten Fußballer des Jahres.

«Ich habe nichts gegen Robert Lewandowski, er ist ein Torjäger der Superklasse», sagte Löw dem «kicker». «Aber für mich wäre der Weltfußballer in diesem Jahr: Manuel Neuer. Was er gerade in dieser Finalrunde in Lissabon gehalten hat!» Neuer habe den Laden hinten dicht gehalten und «einen ganz großen Anteil am Gewinn der Champions League», sagte Löw über seinen Kapitän und Stammtorwart.

Für viele Experten ist Neuers Teamkollege beim FC Bayern München, Robert Lewandowski, der Favorit auf die Auszeichnung der FIFA.

© dpa-infocom, dpa:200831-99-369828/2