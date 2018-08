Nach 25 Jahren: Claudio Marchisio verlässt Juve

Turin (dpa) – Der italienische Fußball-Nationalspieler Claudio Marchisio verlässt nach 25 Jahren Vereinszugehörigkeit Rekordmeister Juventus Turin.

Der Vertrag des 32-Jährigen sei in gegenseitigem Einvernehmen aufgelöst worden, teilte Juve wenige Stunden vor dem Ende des Transferfensters in der Serie A mit. Damit dürften sich auch die Chancen der deutschen Nationalspieler Sami Khedira und Emre Can auf regelmäßige Einsätze im Mittelfeld der Bianconeri erhöhen.

Marchisio, der in Turin noch einen Vertrag bis 2020 besaß, war unter Trainer Massimiliano Allegri zuletzt jedoch ohnehin kein Stammspieler mehr. Wo der 65-malige Nationalspieler seine Karriere fortsetzt, war zunächst noch unklar. Italienische Medien spekulierten über einen möglichen Wechsel zum kanadischen Club Montreal Impact. Marchisio durchlief alle Juve-Nachwuchsmannschaften und bestritt insgesamt 389 Plichtspiele für Italiens Serienmeister. Er gewann mit dem Club 14 Titel, darunter sieben italienische Meisterschaften.