Mertesacker lobt Werder: «Europa ist absolut realistisch»

Hannover (dpa) – Ex-Nationalspieler Per Mertesacker traut seinem früheren Club Werder Bremen eine erfolgreiche Zukunft zu.

«Ich hoffe und glaube, dass sie in dieser Saison so richtig was reißen können. Europa ist absolut realistisch. Man braucht hohe Ziele, um Großes zu erreichen», sagte Mertesacker in einem Interview der «Bild»-Zeitung. «Sie haben den Umbruch hinbekommen, was nicht so einfach war. Jetzt ist Ruhe in der Bude, der Trainer passt und der Verein steht wieder geschlossen da. Sie spielen Fußball wie zu Werders besseren Zeiten», sagte der Weltmeister von 2014, der von 2006 bis 2011 für die Hanseaten spielte.

Mertesacker bestreitet an diesem Samstag (15.30 Uhr) in Hannover sein Abschiedsspiel. Der 34-Jährige hatte seine Karrie im Sommer beendet und ist nun Leiter der Nachwuchsakademie des FC Arsenal. Für den Premier-League-Club in London war der Innenverteidiger von 2011 bis 2018 aktiv.