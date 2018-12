Malli will angeblich VfL Wolfsburg verlassen

Wolfsburg (dpa) – Bundesliga-Profi Yunus Malli will den VfL Wolfsburg in der Winterpause verlassen. Das berichtete die «Sport Bild».

Der offensive Mittelfeldspieler habe danach zwar noch nicht um seine Freigabe gebeten, sehe sich aber bereits mit seinem Berater nach einem neuen Club um. Vor allem türkische Vereine signalisieren laut «Sport Bild» Interesse an dem 26-Jährigen. Malli spielte in der laufenden Saison nur in drei von 16 Spielen von Beginn an. Der VfL hatte im Januar 2017 für Malli eine Ablösesumme von rund 12,5 Millionen Euro an den FSV Mainz 05 bezahlt.