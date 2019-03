Mainzer Gbamin für Werder-Spiel aussortiert

Bremen (dpa) – Der Mainzer Fußball-Profi Jean-Philippe Gbamin stand aufgrund eines Fehlverhaltens nicht im Kader für das Bundesliga-Spiel bei Werder Bremen (1:3).

Der 23-Jährige kam am Freitag zu spät zum Abschlusstraining und wurde von Trainer Sandro Schwarz daraufhin nicht für das Auswärtsspiel an der Weser nominiert. «Wir haben das in einem Vier-Augen-Gespräch geklärt. Er hat sein Fehlverhalten eingesehen, was aber auch nicht schwierig ist. Die Uhr kann man nicht betrügen», sagte der Mainzer Coach nach dem Spiel.

Mainz verlor am Samstag in Bremen zum vierten Mal in Serie. Auch deshalb ärgerte sich Sportchef Rouven Schröder über die Aktion des hochbegabten Mittelfeldspielers. «In unser jetzigen Phase brauchen wir so etwas nicht», monierte der Ex-Profi. «Intern hat es deutliche Worte gegeben.» Trainer Schwarz kündigte an, dass der Ivorer bereits am Sonntag wieder Teil der Mannschaft sei und am Freitag gegen den SC Freiburg zum Einsatz kommen könnte.