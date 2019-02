Köln-Coach: «Bin überzeugt, dass wir unser Ziel erreichen»

Köln (dpa) – Der zunehmend unter Druck stehende Trainer Markus Anfang ist weiter fest von der Bundesliga-Rückkehr des 1. FC Köln überzeugt.

«Man kann jetzt vieles dramatisieren. Aber ich bin überzeugt davon, dass wir es schaffen, unser Ziel zu erreichen. Es geht darum, Ruhe zu bewahren. Wer ruhig bleibt und sich auf seine Stärken besinnt, steigt am Ende auf», sagte der Coach der «Bild»-Zeitung.

Köln hatte am Freitag beim 2:3 in Paderborn bereits sein drittes von vier Rückrundenspielen verloren und ist auf den dritten Platz der 2. Fußball-Bundesliga abgerutscht. Daraufhin hatte Sportchef Armin Veh deutliche Worte auch in Richtung Trainer-Team geäußert. Anfang kann damit umgehen: «Seit ich hier den Vertrag unterschrieben habe, haben wir Druck. Bei jedem Spiel, in jeder Situation. Ich habe aber auch an mich selbst die höchsten Ansprüche.»