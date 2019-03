Köln baut Tabellenführung aus – Ingolstadt bleibt Letzter

Düsseldorf (dpa) – Der 1. FC Köln hat seine Tabellenführung in der 2. Fußball-Bundesliga ausgebaut. Die Rheinländer gewannen das fünfte Spiel in Serie gegen Holstein Kiel mit 4:0 und stehen mit drei Punkten Vorsprung und einem Spiel weniger an der Spitze.

Vor 50.000 Zuschauern erzielten Simon Terodde, Jonas Hector, Jhon Cordoba und Anthony Modeste die Treffer für den Aufstiegsfavoriten. Im Abstiegskampf verpasste Tabellenschlusslicht FC Ingolstadt beim 1:2 gegen den SV Sandhausen den Sprung von Platz 18. Die Gäste sicherten sich in der Nachspielzeit durch den Treffer von Andrew Wooten den 2:1-Erfolg und kletterten auf Platz 15.

Die SpVgg Greuther Fürth verspielte gegen Arminia Bielefeld eine 2:0-Führung und musste sich nach den beiden Treffern von Fabian Klos mit einer Punkteteilung begnügen.