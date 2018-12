Klopp und Tuchel im Achtelfinale – FC Liverpool siegt 1:0

Berlin (dpa) – Die beiden deutschen Erfolgstrainer Jürgen Klopp und Thomas Tuchel haben in der Champions League den Achtelfinal-Einzug geschafft.

Klopp siegte mit dem FC Liverpool im entscheidenden Spiel 1:0 (1:0) gegen den SSC Neapel und schaffte damit hinter Tuchel und Paris Saint-Germain den zweiten Platz. PSG gewann bei Roter Stern Belgrad souverän mit 4:1 (2:0).

In Gruppe B sicherte sich Tottenham Hotspur das noch offene Ticket für die K.o.-Runde. Die Engländer erkämpften sich ein 1:1 (0:1) beim Gruppenersten FC Barcelona und profitierten zugleich davon, dass Inter Mailand nicht über ein 1:1 (0:1) gegen die PSV Eindhoven hinauskam. In Gruppe A verspielte Atletico Madrid den Gruppensieg durch ein 0:0 beim FC Brügge, womit Borussia Dortmund vorbeizog. In Gruppe D standen der FC Porto und der FC Schalke 04 bereits als Achtelfinalisten fest.